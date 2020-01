San Camillo, arriva la Befana nei reparti di pediatria

Oggi arriva la Befana nei due reparti di pediatria dell'ospedale San Camillo di Roma. Alle ore 14.30 una delegazione di lavoratori del commercio scorterà la befana tra i piccoli pazienti e verranno distribuiti giocattoli, calze piene di dolci e libri. «L'iniziativa - spiega Francesco Iacovone, del Cobas nazionale - nasce dalla sensibilità dei lavoratori e ha come obiettivo il sorriso dei piccoli ricoverati, ma vuole anche mettere in evidenza il valore del giorno festivo, il diritto dei malati e l'importanza della sanità pubblica». «Abbiamo saputo che caposala e medici nei giorni scorsi hanno annunciato ai bambini il nostro arrivo - prosegue il rappresentante sindacale - e questo ci riempie di emozione e rafforza la nostra voglia di essere accanto a loro, alle loro famiglie e ai lavoratori della sanità che, quotidianamente, si impegnano per la tutela e la cura della salute di tutte e tutti». «Vogliamo ringraziare i lavoratori che hanno accolto con entusiasmo l'iniziativa, anche attraverso una solidarietà concreta, e la direzione sanitaria del San Camillo che ci ha concesso di realizzarla», conclude Iacovone.

