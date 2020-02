È stato arrestato un 39enne per rapina aggravata e denunciato per ricettazione e porto di armi e di oggetti atti ad offendere. L'uomo, armato di coltello, all'interno di un esercizio commerciale ha minacciato i dipendenti facendosi consegnare l'incasso ed un telefono cellulare. Le pattuglie della Polizia di Stato del Reparto Volanti e del Commissariato San Basilio, grazie alla geo-localizzazione del telefono cellulare appena rubato, hanno rintracciato il motoveicolo abbandonato in via Don Primo Mazzolari. Subito dopo, hanno fatto squillare l'apparecchio e il suono ha permesso loro di localizzare e rintracciare, poco distante da lì, l'autore della rapina, P.S., romano di 39 anni. Accompagnato negli uffici del Commissariato San Basilio, l'uomo è stato arrestato per rapina aggravata nonché denunciato per ricettazione e porto di armi e di oggetti atti ad offendere.

