San Basilio, i pusher creano una barriera di ferro per fuggire

Avevano creato una barriera di ferro per spacciare in tranquillità in un'area vicina a piazza Aldo Bozzi. I protagonisti dell'ultimo affronto alla legalità sono dei pusher del quartiere di San Basilio. I carabinieri hanno rimosso la recinzione in ferro e hanno trovato anche 5 barili in lamiera, utilizzati come bracieri per ardere la sostanza stupefacente e evitarne il rinvenimento. Il 3 dicembre i militari hanno rinvenuto e rimosso, nelle aree circostanti di via Corinaldo, altri 10 barili in lamiera, oltre a tre tettoie e un cancello in ferro, installate abusivamente, che i pusher del quartiere utilizzavano come riparo e per eludere i controlli delle forze dell'ordine.