Aveva appena rubato uno scooter, ma è stato fermato dagli agenti della sezione volanti per un controllo. L'uomo, 47 anni, con precedenti, in via Corinaldo, nel quartiere San Basilio, è fuggito all'alt della polizia e nella corsa sfrenata si è schiantato contro un muretto. La caduta però non lo ha fatto desistere e, rialzatosi ha iniziato a scappare a piedi. Inseguito dai poliziotti, ha iniziato a sferrare calci e pugni contro gli operatori: bloccato, è stato portato negli uffici di polizia ma durante il tragitto ha di nuovo aggredito gli agenti. I successivi accertamenti hanno permesso di scoprire che il ciclomotore risultava essere provento di furto e presentava il blocco di accensione manomesso. Arrestato, dovrà rispondere di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale nonché di danneggiamento dei beni dello Stato. Inoltre, è stato anche denunciato per ricettazione. Un agente, è stato refertato con 5 giorni di prognosi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA