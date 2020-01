San Basilio, ancora un blitz: presi tre pusher

Ancora un blitz a San Basilio, fortino dello spaccio di droga. I carabinieri hanno arrestato tre cittadini romani, di 25, 26 e 46 anni, tutti senza occupazione e già noti alle forze dell’ordine per i loro trascorsi negli ambienti della droga.

I tre stavano cedendo droga in via Luigi Gigliotti: gli acquirenti sono stati segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, quali assuntori. Le perquisizioni nelle abitazioni degli arrestati hanno permesso ai carabinieri di rinvenire in totale 70 g di cocaina e decine di dosi marijuana, oltre a 200 euro in contanti.

