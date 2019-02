Roma, fermato a un posto di blocco: aveva 1,5 kg di cocaina nell'auto

I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro hanno arrestato un 44enne romano, senza occupazione e con precedenti, trovato in possesso di oltre 1,4 kg di droga. Ieri mattina, impegnati in un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere di San Basilio, hanno fermato l’uomo a bordo di un’auto in via Corinaldo.



L’eccessivo nervosismo mostrato hanno portato i militari ad approfondire l’ispezione del veicolo, permettendo di recuperare oltre 1.360 g di cocaina, in dosi, nascosti in vari punti dell’abitacolo. La perquisizione a casa dell’uomo, hanno portato al sequestro anche di altre decine di dosi di hashish e marijuana, oltre a denaro contante per 710 euro, ritenuto provento dell’attività illecita.



Droga e soldi sono stati sequestrati mentre l’arrestato, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato portato nel carcere di Regina Coeli.

