Spaccio di droga a San Basilio e nel carcere di Rebibbia, la polizia arresta otto persone

Dalle prime ore di questa mattina sono in corso due vaste operazioni dei poliziotti della Squadra Mobile di Roma che stanno eseguendo 8 ordini di arresto, emessi dal gip su richiesta della Procura, a carico di altrettante persone ritenute responsabili, a vario titolo, di spaccio di sostanze stupefacenti sia in una nota piazza di a San Basilio, alla periferia della città, che all'interno del carcere di Rebibbia. Arresti anche per traffico di armi. © RIPRODUZIONE RISERVATA