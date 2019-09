Sampietrino lanciato contro l’auto dell’Ama, operatrice finisce in ospedale

Un sampietrino è stato lanciato contro una vettura dell’Ama martedì sera, al Trullo, a Roma. Il fatto è accaduto poco dopo le 22.30 in via Monte Cucco. A denunciarlo Alessandro Russo della Fp Cgil Roma e Lazio. Una donna di 55 anni, caposquadra nella zona 15A, è stata portata da un’ambulanza del 118 in codice verde in ospedale.

Roma, divano scaricato in strada a Monteverde: la giustificazione su un cartello

Roma, parcheggia davanti ai cassonetti e blocca il lavoro degli operatori in Prati: “pizzicata” dalla presidente di Ama



«Una grave aggressione da parte di due persone - spiegano Russo - non identificate, che hanno lanciato un sampietrino contro il mezzo di servizio». Il tutto è avvenuto dentro gli spazi aziendali in una zona che ha margini di sicurezza troppo bassi. L’area è troppo grande e una parte dello stabile è in stato di abbandono». Sul posto è intervenuta la polizia. «Bisognerebbe evitare - conclude il sindacalista - che un caposquadra operi da solo sui turni di notte».

© RIPRODUZIONE RISERVATA