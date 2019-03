Roma, Raggi: «Cadere sui sampietrini? Non indossate i tacchi a spillo»

La soluzione per non inciampare più sui sampietrini? Ce la da niente di meno che la sindaca di Roma Virginia Raggi. E non riguarda il rifacimento di strade o marciapiedi. Ma l'outfit. La prima cittadina, intervenuta questa mattina a Radiosei, ha risposto al conduttore che le chiedeva se fosse mai caduta in una buca. «Con i tacchi tutte le donne inciampano sui sampietrini, che però sono molto preziosi quindi basta fornirsi di tacchi un pò più ampi».

Roma, inciampa nella buca in piazza Venezia: «Non era attenta». No al risarcimento

In poche parole: donne basta mettervi tacchi a spillo, indossate un bel paio di scarpe da ginnastica. E smettete di lamentarvi. In merito alla manutenzione delle strade ha aggiunto: «Abbiamo investito sulla manutenzione strade. Negli ultimi sette anni c'era stato veramente poco, noi abbiamo ricominciato a investire in termini sia di manutenzione ordinaria che straordinaria, per adesso con una spesa di un centinaio di milioni di euro».



© RIPRODUZIONE RISERVATA