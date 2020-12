Via i sampietrini da strade a grande scorrimento, come via Nazionale e viale Aventino, nuove pavimentazioni in selciato nel centro storico, a partire da via del Corso e dalle aree pedonali. «Con il piano sanpietrini stiamo restituendo un nuovo volto ad alcuni luoghi storici della città - scrive Virginia Raggi su Facebook - Con una delibera di giunta abbiamo approvato il progetto definitivo per via del Corso e viale Aventino. Immaginate di passeggiare da Piazza del Popolo fino a via delle Convertite su un tappeto di sanpietrini e nuovi marciapiedi facendo un tuffo nel passato, quando via del Corso era completamente in selciato. Ora, questo progetto diventerà realtà».

Roma, asfalto pronto, addio sampietrini in via IV Novembre e via Cesare Battisti

Il piano

«I sanpietrini che andranno su via del Corso - spiega la sindaca - saranno prelevati da viale Aventino, dove verranno sostituiti dalla superficie in asfalto. Ai lati della carreggiata conserveremo i sanpietrini come già fatto per l'intervento di via IV Novembre. L'obiettivo del piano sanpietrini è proprio questo: riportare la tradizionale pavimentazione nelle vie pedonali del centro storico e rimpiazzarla con l'asfalto in altre strade più trafficate, per renderle più sicure per auto e scooter».







L’ambizioso programma è destinato a cambiare radicalmente il volto della Capitale, in particolare del cuore monumentale della Città eterna. Il tradizionale "sercio" romano, infatti, sarà tolto da 68 strade a scorrimento veloce e trafficate - tra cui via Nazionale, viale Aventino e via IV Novembre - e arriverà in 113 vie, per lo più nel centro storico e pedonali come via Condotti. I lavori tracceranno dei veri e propri percorsi a sampietrino, come quello da piazza San Giovanni al Colosseo - con via dei Santi Quattro, via Santo Stefano Rotondo, via di San Paolo della Croce - o ancora il percorso di comunicazione delle basiliche sull’Aventino, con la riqualificazione in selciato di via di Santa Sabina fino a piazza Cavalieri di Malta.

