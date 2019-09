Samara Challenge, la "bimba indemoniata" presa a Centocelle: «ecco chi è». Ma è un fake

Il mistero è svelato (o no?) Chi è che si aggira per le strade di mezza Italia con epiloghi non proprio felici - come è successo a Roma- dove la finta Samara, la ragazzina del film horror The Ring, è stata persino presa a calci? Un divertente video, che sta girando in queste ore sul profilo Instagram di Welcome to Favelas, giura di aver risolto il giallo del Samara Challenge, il folle gioco che quest'estate è sbarcato a Catania, Cagliari, Foggia. Arrivando anche nella Capitale. Anche se molti (e non a torto) gridano al fake.

Samara challenge, il folle gioco arriva a Roma: la "bimba indemoniata" presa a calci a San Basilio

Samara Challenge, cos'è il gioco che sta spopolando sul web e come fermarlo

Dopo San Basilio dove un gruppo di ragazzi ha cercato di mandare via Samara a suon di calci, sui social compare un nuovo video che annuncia: «Presa Samara a Centocelle, ecco chi c'era dietro». Nel filmato si vede un uomo che indossa un lenzuolo bianco levarsi la lunga parrucca di capelli neri e mostrare finalmente la propria faccia. «Ma che è sta pagliacciata?», gli chiede qualcuno. «Aho sto a lavorà, me sto a fà il giro dell'Italia», dice la Samara coatta che in realtà altro non è che Gian Marco Saolini, romano, classe 1988, che da diversi anni si diverte a diffondere bufale sull’onda del risentimento popolare verso il tema del momento. Poteva mancare Samara?

Certo è che il gioco della bimba indemoniata sta diventando spaventoso davvero. Soprattutto per le conseguenze. A Barcellona, in provincia di Messina, un anziano si è sentito male per la paura. A Torre del Greco Samara ha impugnato persino un coltello. Il rischio è che i residenti possano avere reazioni violente (come già successo peraltro) verso chi spaventa in maniera così sciocca. E questa sì che sarebbe davvero una cosa stupida.



Ultimo aggiornamento: 12:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA