Salvini, le sardine e la partita Lazio-Inter: oggi e domani i disagi per il traffico romano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà un weekend di passione per i romani, tra disagi e traffico per manifestazioni di carattere politico e la partita Lazio-Inter domenica sera all’Olimpico.Si inizia oggi, dalle 14 alle 18, in piazza Santi Apostoli, con la manifestazione indetta dal M5S “#MaiPiùVitalizi”. È prevista la partecipazione di circa 2.500 persone. Lo svolgimento dell’evento ovviamente comporterà lo stop oppure possibili deviazioni per le linee H, 40, 60, 64, 70 e 170. Sempre domani ci sarà un’altra manifestazione, praticamente in contemporanea con il sit-in delle M5S.Dalle 14 e fino alle 19, si svolgerà un corteo. I manifestanti sono circa 3.5000 e partiranno da piazza della Repubblica, percorreranno il Centro e arriveranno a via dei Fori Imperiali, all’altezza di piazza Madonna di Loreto. Il corteo sfilerà lungo viale Einaudi, via Cavour e largo Corrado Ricci. Deviazioni o limitazioni interesseranno le linee H, 5, 14, 16, 38, 40, 50, 51, 60, 64, 66, 70, 71, 75, 82, 85, 87, 90, 92, 105, 117, 118, 170, 223, 310, 360, 590, 649, 714 e 910.Sono possibili anche ulteriori chiusure al traffico tra piazza Venezia, via del Teatro Marcello e via Cesare Battisti.Domenica sarà un’altra giornata di appuntamenti politici e la viabilità così come il servizio di trasporto pubblico ne risentiranno.Domani, dalle 16 alle 19, a piazza Santi Apostoli si terrà la manifestazione “6000 Sardine Roma”. All’iniziativa è prevista la partecipazione di circa mille persone. Anche in questo caso sono possibili stop o deviazioni per le linee H, 40, 60, 64, 70 e 170. All’Eur invece dalle 16.30 si terrà la convention della Lega con la presenza di Matteo Salvini “Roma torna Capitale” al Palazzo dei Congressi, in piazza Kennedy.In mattinata a Ostia, appuntamento per i runners. Dalle 9 si terrà l’evento sportivo “Rock&Run” e sarà chiusa al traffico la complanare della Colombo, in direzione di piazzale Cristoforo Colombo, tra via del Circuito e lo stesso piazzale. L’Atac ha comunicato la deviazione delle linee 06, 014 e 070. Inoltre, durante lo svolgimento della gara sarà disattivata la fermata Colombo-Villa Plinio. Domenica sera, all’Olimpico, ci sarà il grande match Lazio-Inter, un importante capitolo nella corsa allo scudetto. La partita inizierà alle 20.45 e intorno allo stadio scatterà il piano di viabilità e sosta previsto per i grandi eventi che prevede divieti di fermata a ridosso dell’impianto. Sono moltissime le linee che raggiungono l’Olimpico: dal tram della linea 2 in partenza da piazzale Flaminio (stazione della metro A Flaminio), alle quattordici linee che partono da molte zone della città. Ci sono, ad esempio, la linea 23 (via Pincherle), la 31 (stazione metro B di Laurentina) e la 32 (dalla stazione Saxa Rubra).Qualche ora prima dell’inizio della partita scatterà il divieto di sosta in molte strade tra cui via Morra di Lavriano, piazza Lauro de Bosis, Piazzale della Farnesina, via Alberto Blanc, via Tommaso Tittoni, via Paolo Boselli, viale della Macchia della Farnesina, piazzale Maresciallo Diaz, lungotevere Maresciallo Diaz.Previsto inoltre il divieto di transito su piazzale della Farnesina nel tratto compreso tra viale Paolo Boselli e viale Antonino di San Giuliano, via Alberto Blanc, via Tommaso Tittoni, via Paolo Boselli, viale della Macchia della Farnesina.