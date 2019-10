Blitz di Salvini all'impianto smaltimento rifiuti di Rocca Cencia, ma l'Ama gli vieta l'ingresso per «motivi di sicurezza»

Ospite non gradito. Il senatore della Lega, Matteo Salvini, questa mattina accompagnato da alcuni consiglieri regionali e comunali del Carroccio ha provato a entrare nell’impianto Tmb di Rocca Cencia, l'impianto di smaltimento rifiuti per il trattamento meccanico-biologico (una tecnologia di trattamento a freddo dei rifiuti indifferenziati) per compiere un sopralluogo. L’azienda non ha autorizzato l’ingresso motivando la decisione per “interventi di manutenzione in corso”.

«È la prima volta che mi accade una cosa del genere», ha commentato Salvini. «Caro prefetto, questa mattina è accaduto, a mio avviso, un fatto gravissimo: è stato negato a me e a un gruppo di consiglieri regionali e comunali l'accesso all'impianto pubblico dell'Ama di Rocca Cencia a Roma impedendo così il mio diritto-dovere di controllo e verifica». È quanto si legge in uno stralcio della lettera che questa mattina il segretario della Lega Matteo Salvini ha inviato al Prefetto di Roma, Gerarda Pantalone. «Mi auguro - prosegue - che tu possa verificare la regolarità di questo assurdo divieto che mi è stato imposto contando quanto prima di poter visitare questo impianto dell'Ama».



