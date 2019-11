Salvini in tour a Ostia, residenti gli regalano un pezzo di calcinaccio: «Così viviamo nelle case popolari»

Un regalo particolare quello ricevuto dal leader della Lega, Matteo Salvini, in visita a Ostia, nel suo giro tra le strade più degradate del quartiere della Capitale. Tra le tante persone che lo hanno seguito nel suo tour tra le case popolari c'è stato chi ha pensato di regalargli un pezzo di calcinaccio staccatosi da una delle abitazioni del quartiere. «Questo lo porto stasera in trasmissione da Mario Giordano» dice l'ex ministro dell'Interno rispondendo con la battuta ai tanti che gli chiedono di pensare alle case popolari del litorale.

Sono almeno un centinaio le persone che hanno lo hanno seguito nel suo mini tour del X Municipio. Tanti applaudono anche dai balconi delle case popolari dai cornicioni distrutti. L'ex ministro dell'Interno è anche entrato in una di queste. Per strada in tanti gli urlano «Vai Matteo, salvaci tu». Lui risponde: «Mi auguro che questa mia passeggiata serva ai cittadini di Ostia. I cittadini pagano le tasse e hanno diritto ai servizi. Decine di milioni sprecati perchè i rifiuti raccolti con la differenziata finiscono negli stessi cassonetti. Mi domando come fa la Raggi a chiedere sacrifici ai romani e per questo mi auguro che la sindaca si dimetta». La sindaca di Roma continua ad essere tra i bersagli preferiti dal leader del Carroccio, che rincara la dose: «Di solito quando io mi muovo in giro a Roma la Raggi si arrabbia e mi insulta. La signora potrebbe fare altro nella vita perché ormai è chiaro a tutti che - conclude - di fare il sindaco non è capace».

