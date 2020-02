Salvini in visita a Ostia ha incontrato questa mattina i residenti delle case comunali di viale Vasco De Gama, sul litorale romano dove i cittadini sono costretti a vivere tra mille difficoltà a partire dall'emergenza freddo. Centinaia di famiglie, infatti, pur pagando regolarmente le utenze al Campidoglio sono costretti al freddo perché gli impianti non funzionano a causa della mancata manutenzione da parte del Campidoglio.



Salvini nell'intervallo di Juve-Roma, il Pd attacca la Rai: «Uno spot elettorale» Matteoin visita aha incontrato questa mattina i residenti delle case comunali di viale Vasco De Gama, sul litorale romano dove i cittadini sono costretti a vivere tra mille difficoltà a partire dall'emergenza freddo. Centinaia di famiglie, infatti, pur pagando regolarmente le utenze al Campidoglio sono costretti al freddo perché gli impianti non funzionano a causa della mancata manutenzione da parte del Campidoglio.

Ci sono persone - ha detto il leader della Lega al termine di una visita in uno degli appartamenti - che pagano ottanta euro di riscaldamento e non usufruiscono del servizio. Soldi che il Campidoglio intasca senza erogare poi quanto dovuto ai cittadini. La scalata per Roma comincia da qui, affrontando i problemi dei cittadini

. L'ex ministro degli Interni ha affrontato anche temi come la sicurezza

rivolgendo un plauso ai Carabinieri e a tutte le forze dell'ordine impegnate nelle operazioni di ripristino della legalità

e ha ribadito la necessità di autonomia per il X Municipio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA