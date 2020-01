Roma, “Salute e Agroalimentare”, convegno organizzato dall’Arma dei carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Salute e Agroalimentare: dalla sicurezza più qualità» è il tema del convegno organizzato dal’Arma dei carabinieri che inizierà domani mattina, presso il Comando Unità Mobili e Specializzate «Palidoro», in viale Tor di Quinto 119. Il Convegno vuole offrire, attraverso il qualificato contributo di magistrati, accademici di settore, rappresentanti delle associazioni di categoria, dei consumatori e operatori delle Forze dell’ordine, un momento di confronto e promuovere per il futuro nuove strategie condivise per la tutela dell’agroalimentare e del lavoro in agricoltura.«Nella tutela del settore l’Arma è impegnata attraverso le sue componenti territoriali e specializzate - spiegano - con l’obiettivo di verificare la sicurezza dell’intero comparto, intesa quale condizione imprescindibile per garantire al consumatore la certezza della qualità dei prodotti consumati». Al convegno, organizzato in panel che tratteranno di contaminazioni chimiche in agricolture, di contraffazione dei prodotti agroalimentari e di tutela del made in Italy, delle condizioni del lavoro in agricoltura, con una tavola rotonda conclusiva di riflessione sul comparto agroalimentare, parteciperanno, tra gli altri, Autorità di governo e parlamentari.