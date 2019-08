Roma, saltafila abusivo al Colosseo trovato con un coltello e con le foto degli agenti nel cellulare

Aveva un coltello, del quale stava tentando di disfarsi, e il cellulare con decine di foto di agenti di polizia della polizia locale. Per questo i vigili urbani hanno fermato un «saltafila» mentre cercava di vendere alcuni biglietti davanti l’ingresso del Colosseo, Roma.

Durante i controlli il venditore abusivo, cittadino indiano, 38 anni, ha tentato di disfarsi di un coltello della lunghezza di 20 centimetri e di un cellulare, con decine di foto di agenti della Polizia Locale ritratti nelle ultime settimane nel corso delle attività anti-abusivismo svolte nell’area del Colosseo e Fori Imperiali.

Posto in stato di fermo e accompagnato presso il centro di fotosegnalamento del Comando Generale, l’uomo al termine è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di arma impropria. Sanzionato inoltre per l’attività illegale come promotore di tour turistici: emesso nei suoi confronti un ordine di allontanamento secondo quanto previsto dal regolamento di polizia urbana.

