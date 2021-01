Roma, saldi al via: partenza a rilento. Ed è la caccia allo scontissimo

Subito sconti dal 50%, ma in alcuni negozi si arriva anche al 70%, «perché non c'è tempo da perdere, si devono recuperare le perdite e l'occasione è unica». Al via oggi i saldi invernali a Roma e nel Lazio, sconti ai tempi del Covid insomma, tra l'entusiasmo per lo shopping dopo giorni a singhiozzio di lockdown e la ricerca dell'offerta migliore.

Da via Tuscolana, a via Cola di Rienzo, fino a via del Corso sono tanti i clienti a cerca «di occasioni» sin dalla mattina. «Speriamo vada sempre meglio, al momento nessuna ondata di acquisti come speravamo, ma non si deve disperare mai, continuiamo a impegnarci». Jessica Corda da anni al bancone di un coloratissimo negozio su via Tuscolana mette ben in mostra i cartelli per chiedere i clienti di sanificare le mani prima di entrare. «Ma ormai siamo collaudati con il massimo rispetto delle regole» aggiunge. Gianni Amicone, tesoriere dell'associazione dei commercianti di via Tuscolana: «L'inizio dei saldi in una giornata infrasettimanale è stata un po' una doccia fredda, forse andrà meglio ai centri commerciali visto che non si sa se nel weekend possono restare aperti».

C'è curiosità, nessun assembramento certo, ma il via vai nei negozi sembra essere tornato. Giovanna passeggia con tante buste in mano: «Ho trovato ottime occasione, in particolare una camicetta con lo sconto del 30% che volevo acquistare da tempo». Marco Pierbattista, un altro negoziante storico dello stradone del cinema spiega: «Non riusciremo a recuperare tutto quello che abbiamo perso purtroppo». In realtà gli sconti sono partiti già qualche settimana prima considerando la deroga concessa ai commercianti per far fronte alle difficoltà economiche incontrante a causa della pandamia.

Confcommercio, ad esempio, ha stimato un calo degli incassi di 80-90 milioni rispetto allo scorso anno, mentre la spesa a famiglia dovrebbe essere di 254 euro. Rimane la chiusura dei centri commerciali (tranne alimentari) nel weekend e quindi sono le giornate infrasettimanali quelle prescelte per andare a caccia di occasioni: da Porta di Roma, a Castel Romano, passando per il centro commerciale Roma Est, Valmontone ed EurRoma2 si attende la maggior parte della clientela soprattutto dal tardo pomeriggio.

