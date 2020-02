Tamponano un'auto e rubano il borsello con l'incasso della sala slot: bottino 30mila euro

Tamponano l'auto di due dipendenti di una sala slot e si portano via l'incasso. E' di 30 mila euro il bottino dell'assalto avvenuto lunedì, alle 15.30, in via Prato Fiorito, nella zona di Tor Bella Monaca. I carabinieri indagano sul caso. I malviventi hanno preso di mira l'altro mezzo nella consapevolezza che i due dipendenti stavano trasportando l'incasso. Hanno rotto un vetro e hanno portato via il borsello che conteneva appunto i 30mila euro, poi si sono dati alla fuga in sella ad uno scooter. © RIPRODUZIONE RISERVATA