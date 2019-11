Roma, minorenni trovati nelle sale scommesse, ai titolari multa da 30 mila euro

Numerose sale scommesse sono state ispezionate dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma, che hanno trovato, in due esercizi, tre minorenni intenti a scommettere su competizioni sportive e due lavoratori in nero. I

militari hanno individuato, nelle adiacenze di due esercizi, giovanissimi giocatori in possesso delle ricevute delle scommesse effettuate. L'attività ispettiva è stata estesa anche alla verifica della posizione dei dipendenti, da cui è emersa la mancata assunzione di due di essi, benché impiegati dal 2016.

Ai titolari delle due attività sono state contestate violazioni amministrative, con sanzioni ammontanti a oltre 12 mila euro per la presenza dei minori e a circa 30 mila per i lavoratori in nero, cui si aggiungerà la sospensione della licenza da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L'operazione rientra nel piano di controlli predisposto dalla Guardia di Finanza a tutela della sicurezza dei cittadini, con particolare attenzione ai minori, e al contrasto del lavoro «sommerso».

