Sporcizia e cibi scaduti, sigilli a un noto ristorante di Sacrofano

Sporcizia, carenze igieniche, locali non a norma, cibo scaduto. I Carabinieri della Stazione di Sacrofano, di concerto con l'Asl Roma 4, hanno proceduto al controllo di un noto esercizio di ristorazione nel comune di Sacrofano e ne hanno ordinato la chiusura a causa delle gravi irregolarità igieniche riscontrate.



Il controllo, svolto in ogni ambiente dell'esercizio commerciale, registrato come associazione culturale finalizzata all'attività di promozione della cultura culinaria, ha permesso di appurare come l'attività di ristorazione venisse effettuata in materia del tutto illecita ed al di fuori della normativa vigente. I clienti non necessariamente erano soci della Associazione e gravi sono state le carenze riscontrate in materia di igiene nei locali e nella preparazione degli alimenti e le violazioni in materia di norme sul lavoro. I Carabinieri hanno pertanto elevato una sanzione amministrativa di 20mila euro oltre che ordinato l'immediata chiusura dell'attività, fino all'adeguamento normativo necessario alla riapertura.

