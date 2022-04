Lev, c'era un russo-ucraino con Giuseppe Garibaldi e i "Mille" e lottava per la libertà dei popoli

A Riofreddo si è ricordato Giuseppe Garibaldi ma si è parlato tantissimo anche di un garibaldino ucraino, Lev II'ich Mechnikov, un giovane intellettuale poi divenuto nel secondo Ottocento un famoso geografo russo, che combattè con il cosiddetto Eroe dei Due Mondi, uno dei protagonisti dell'Unità d'Italia, e partecipò alla spedizione dei “ Mille”. La giornata ricordava il 180° anniversario del matrimonio dell’eroe dei due Mondi con la sua Anita celebrato a Montevideo in Uruguay il 26 marzo del 1842. A raccontare la vicenda di uno degli uomini di Garibaldi, Mechinikov, appunto, che combattè con gli italiani che presero parte alla Guerra di Crimea (1853) per irrobustire la loro posizione diplomatica e le rivendicazioni del Regno di Sardegna durante il Risorgimento, è stata la pronipote del Generale eroe della Unità d’Italia, Annita Garibaldi Jallet, che sposò un francese da cui ha avuto tre figli e ora è nonna di sei nipoti. L'allora russo-ucraiono credeva nella «libertà dei popoli» e per questo seguì Garibaldi, dopo aver conosciuto l'esercito sabaudo in Crimea, zona tra gli epicentri del conflitto odierno, durante le Guerre di Indipendenza. La Guerra di Crimea vide l'Impero russo da un lato e un'alleanza composta da Impero ottomano, Francia (la queale indicò come pretesto la difesa di alcuni luoghi di culto cristiani), Gran Bretagna e Regno di Sardegna dall'altro e molto si giocò attorno al controllo di Sebastopoli, pernio della flotta di Mosca e di enormi interessi commerciali tra l'Europa e Costantinopoli.

Nel parco di Villa Garibaldi nel centro storico di Riofredfo caratteristico borgo vicino Subiaco, dimora fatta costruire da suo nonno Riccioti nel 1888 e figlio del Generale, la signora Annita, ha letto alcuni passi delle memorie dell’eroe dei due Mondi, passaggi riferiti soprattutto alla sua Anita. A focalizzare l’incontro però non poteva non essere la storia del garibaldino ucraino Lev II'ich Mechnikov, attualissima in questo momento. Un soldato coraggioso come lo descrive lo storico scrittore ucraino che ha ricordato in un libro le gesta di questo garibaldino che combatte al fianco di Garibaldi per l'unita d ' Italia. Il volume sul garibaldino ucraino che partecipò alla spedizione dei “ Mille” e fu molto apprezzato dal Generale è stato un passaggio obbligato per porsi una domanda. Cosa avrebbe fatto l’eroe dei due Mondi nella crisi odierna in Ucraina , patria del garibaldino? "Le trasposizioni sono sempre difficili – ha detto la pronipote di Garibaldi – ci troviamo in una situazione dove c'è chi attacca e chi si difende e penso che il mio bisnonno sarebbe stato dalla parte degli oppressi di chi difende la sua libertà, sarebbe a fianco della resistenza di un popolo che difende il suo territorio". Nel suo viaggio in Ucraina la pronipote ha ricordato anche il calore che gli riservò la gente del posto in omaggio al suo bisnonno. " Non è detto che sarebbe sceso in guerra a spada tratta –ha detto Annita - ma avrebbe appoggiato l’indipendenza di un popolo che per altro ho personalmente conosciuto nel 2012 quando ho presentato sia a Kiev che a Odessa il libro sul garibaldino ucraino scritto da Varvartsev , Ricordo un popolo che voleva vivere in pace e amava fieramente la sua libertà e indipendenza. Penso che il mio bisnonno Giuseppe Garibaldi non poteva non schierarsi anche solo con il pensiero a favore di gente a cui si cerca di privare la libertà". Ora c'è un progetto ambizioso per ricordare l’eroe dei Due Mondi,, creare il circuito delle dimore di Garibaldi.”È una importante iniziativa- ha concluso la pronipote del generale - che sta portando avanti Paolo Rosati direttore del museo di Riofreddo”.