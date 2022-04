Sabato 2 Aprile 2022, 23:51

Domenica di solidarietà in Centro con la decima edizione della “Run for Autism” promossa dal Progetto Filippide che da anni si occupa di far praticare sport a soggetti autistici e con sindromi rare. La gara inizierà alle 9,30 ma le prime chiusure scatteranno dopo le 7 lungo il percorso della corsa di dieci chilometri che ha come punto di partenza e di arrivo piazza Bocca della Verità. L’evento, in occasione della “Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo” che ricorre il 2 aprile, ha l’obiettivo di sensibilizzare sul tema e sull’inclusione sociale.

IL PERCORSO

Dalle 7 alle 11.30 saranno deviate diciassette linee bus dell’Atac: nav-30-44-51-75-81-83-85-87-118-160-170-628-715-716-781-C3. Gli atleti correranno su un percorso di cinque chilometri ripetuto due volte. Da piazza Bocca della Verità si dirigeranno verso via Petroselli, via del Teatro Marcello, piazza Venezia, e poi ancora via dei Fori Imperiali, largo Corrado Ricci, via Cavour, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via San Gregorio, via dei Cerchi, interno Circo Massimo, piazzale Porta Capena, via del Circo Massimo, via Ara Massima di Ercole. Oltre alla gara di 10 chilometri per i professionisti (sono oltre 2.500 gli iscritti), per gli appassionati c’è la corsa di cinque chilometri e ci si potrà iscrivere anche oggi fino alle 9: il contributo è di 12 euro. Ai primi mille di entrambe le gare verrà data una medaglia ricordo.

Eleonora Daniele e il fratello Luigi: «Autismo, aiutate le famiglie senza girarvi dall’altra parte. Io senza di lui non sarei la stessa»

Tantissime le società sportive amatoriali che parteciperanno. Arriveranno da tutta Italia 400 ragazzi del Progetto Filippide che potranno correre insieme ai normodotati senza nessuna distinzione di pettorale. Tante le associazioni del settore che saranno presenti. Tra queste ci sono “Etica e Autismo”, “Angsa Lazio”, “Modelli si nasce”, “L’emozione non ha voce”, “Fida (Forum Italiano Diritti Autismo)”, “Mio fratello è figlio unico” e “Mondo Disabile Future”. Tra i volti noti, l’ultramaratoneta Giorgio Calcaterra che vinse la prima edizione della corsa, gli olimpionici Massimiliano Rosolino (oro nel nuoto a Sydney 2000) e Mario Fiorillo (oro nella pallanuoto a Barcellona ‘92). Il tempo massimo per effettuare il percorso è di un’ora e mezza. Gli organizzatore della “Run for Autism” ringraziano «Acea Spa per il sostegno e, iN’S che fornirà gratuitamente prodotti di qualità ai partecipanti nel pacco gara e ai ristori». L’evento è patrocinato da Cip, Fisdir, Regione Lazio, Roma Capitale, Regione Lazio e Rai per il Sociale.

STOP AL TRAFFICO

Strade chiuse e deviazioni di linee dell’Atac anche in altri quartieri. A Centocelle, dalle 9 alle 22 si terrà la manifestazione socio-culturale “Arti e Sapori d’Italia”. Per consentire lo svolgimento dell’evento sarà chiusa al traffico via dei Castani nel tratto compreso tra piazza dei Mirti a via dei Faggi. Ad essere deviate saranno le linee C5-313-542-556. Sempre dalla mattina fino a cessate esigenze è prevista la chiusura di via Conca d’Oro per una “Mostra-Mercato”. Lo stop al traffico scatterà nei due sensi di marcia nel tratto compreso tra largo Valtournanche e via Val di Chianti. Dall’inizio del servizio fino a cessate esigenze vengono deviate le linee 83-88-311. Come spiega Atac la «linea 83 in direzione Partigiani, dal capolinea Valsabbia, devia in via Val D’Ala, via Conca d’Oro; la 88 (in direzione Verano) devia in via Val dei Prati Fiscali, via Salaria, Ponte Salario dove effettua inversione, via Salaria, via dei Prati Fiscali, via Val D’Ala, via di Conca d’Oro. In direzione largo Labia devia da via Conca D’Oro, via Val D’Ala, via dei Prati Fiscali, via Cavriglia». Per il bus 311, in direzione Valsabbia, è prevista la deviazione da via Conca D’Oro in via Val D’Ala e largo Valsabbia.