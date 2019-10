Flop occupazione al Ruiz: dopo 24 ore la preside riesce a far liberare la scuola

Ultimo aggiornamento: 20:30

E' durata 24 ore l'dell'istituto, all'Eur, in. Grazie all'intervento della preside, Giuliana Ventricelli, che stamattina - accompagnata dai carabinieri - ha ripreso possesso della scuola . Complice anche la scarsa adesione degli studenti, visto che la protesta è stata promossa da una lista vicina alla destra, che ha approffitato di questo blitz viste la vicinanza alle prossime elezioni dei rappresentanti studenteschi. Già ieri la dirigente aveva espresso il suo rammarico per quell'azione, definita "antidemocratica", soprattutto visto che la maggioranza degli studenti non si è unita a questa protesta contro "il degrado" in cui verserebbe la scuola. Le lezioni, comunque, non riprenderanno domani, 31 ottobre, perché le aule devono essere pulite e rese nuovamente agibili.In mattinata, i promotori dell'occupazione avevano lanciato un appello, via Instagram: «Chiediamo la presenza di tutti voi, perché la preside tornerà accompagnata dai carabinieri. La nostra idea è di provare a tenere la scuola almeno fino a domani, per continuare e finire la nostra protesta per migliorare l'istituto». Appello che, però, è caduto nel vuoto, e la presidenza, stamattina, ha posto fine all'iniziativa.Leggi anche:-> Scuola, occupato il Ruiz all'Eur: blitz all'alba. Al via l'autunno delle proteste degli studenti