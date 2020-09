Rugby e minirugby ripartono nel Lazio: gli appuntamenti di tutte le società di Roma e Regione

Ultimo aggiornamento: 22:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Qualche società del rugby del Lazio è riuscita a mantenere i contatti con i giocatori più piccoli anche durante l'estate più nera, quella della pandemìa di Covid-19. Altre hanno ripreso le attività da qualche settimana dopo lo stop assoluto, altre stanno partendo in questi giorni. Altre ancora restano in difficoltà perché volontariato e spirito di adattamento a volte hanno limiti insormontabili di fronte a uno scenario con difficoltà senza precedenti. Il rugby, poi, sport educativo di contatto e di combattimento per antonomasia, si è trovato placcato duramente da un virus che si affronta con il distanziamento e con costosi protocolli e altrettanto costose sanificazioni di spogliatoi e strutture. Epperò il rugbysta non si arrende facilmente, stringe la cinghia e inventa soluzioni e alternative per trovarsi al campo e divertirsi in tutta sicurezza. E anche per non lasciare a casa i tantissimi piccoli atleti con qualche difficoltà che hanno trovato spazio in uno sport nato per includere tutti.A ogni modo, con la collaborazione del comitato laziale della Federazione italiana rugby, ecco gli appuntamenti della ripartenza dei club di Roma e del Lazio per quanto riguarda il minirugby e le giovanili. L'elenco sarà aggiornato via via che giungono notizie.DOVE: via FORNACI DI TOR DI QUINTO 64 c/o SAPIENZA SPORT2 campi da RUGBY in erba, attività multidisciplinare con NUOTO, PALESTRA e ATLETICA.Attività 2020/21 predisposta per affrontare un'eventuale interruzione degli sport di contatto con attività sportive alternative.COVID: Il club ha riaperto immediatamente a maggio appena la Regione Lazio ha disposto la riapertura degli sport di contatto.Organizzato percorso di triage al campo con rilevazione temperatura corporea e compilazione moduli appositi per il tracciamento. Nel corso del lockdown sono state organizzate tantissime iniziative per mantenere gli atleti focalizzati sull'attività fisica e aiutandoli a liberare la mente dal momento difficile.Tante lezioni in videoconferenza, momenti di svago e percorsi didattici supportati anche da psicologi e mental coach. Attività 2020/21 predisposta per affrontare un'eventuale interruzione degli sport di contatto con attività sportive alternativeCURIOSITÀ: primo anno nel prestigioso impianto SAPIENZA SPORT, per tanti anni culla del RUGBY ROMANO insieme ad ACQUA ACETOSA e TRE FONTANEOPEN DAY/PROMOZIONI: allenamenti gratis e aperti a tutti per l'intero mese di settembre. Dal 1° ottobre, 2 settimane di prova gratisGIORNI E ORARI ALLENAMENTI:BABY RUGBY (nati 2017): SABATO dalle 11:00 alle 12MINIRUGBY (dai 4 ai 12 anni): MERCOLEDI e VENERDI dalle 17 alle 18:30 - SABATO dalle 15 alle 16:30UNDER 14: MARTEDI dalle 17:30 ALLE 19:00 e MERCOLEDI e VENERDI dalle 18 alle 19:30UNDER 16: MARTEDI dalle 18:00 ALLE 19:30 e MERCOLEDI e VENERDI dalle 18:30 alle 20UNDER 18: MARTEDI, MERCOLEDI e VENERDI dalle 18:30 alle 20SENIORES (SERIE C e SERIE B): MARTEDI, MERCOLEDI e VENERDI dalle 20 alle 21:30TOUCH FEMMINILE AMATORIALE: MERCOLEDI dalle 20 alle 21:30 e SABATO dalle 10:30 alle 12PROGETTO RUGBY AUTISMO: Sabato dalle 14:30 alle 16:30Il 12, 19 e 26 settembre il Campo dell’Unione in via Flaminia 867 a Roma sarà gratuitamente a disposizione di bambine e bambini nati dal 2009 al 2016, genitori ed appassionati che vogliono avvicinarsi al rugby. L'appuntamento è dalle 15 alle 16.30 per partecipare ad allenamenti a carattere ludico-motorio, studiati per rispettare tutte le norme di prevenzione per il Covid-19. E a fine allenamento merenda per tutti. Gli allenamenti, dopo gli Open Day di agosto, saranno gratuiti per tutto il mese di settembre. Importante ricordare che nel minirugby dall'Under 6 fino all'Under 12 bambine e bambini giocano insieme, E non ci sono limiti di età: le formazioni amatoriali dell'Urc, compresa quella degli Old (over 35) sono aperte a tutti, anche a chi non ha mai avuto confidenza con mete e placcaggi.Una notizia estremamente importante apre le porte della stagione 2020/2021 per la S.S. Lazio Rugby 1927. Lo storico sodalizio romano trasferirà le attività del proprio settore giovanile a Viale di Tor di Quinto, presso il Flaminio Real, in una nuova casa del rugby biancoceleste. La società biancoceleste entrerà in un centro sportivo dalle mille opportunità per lo sviluppo tecnico e sportivo dei propri tesserati e dei propri genitori, che potranno svolgere e partecipare a tutte le attività del Club in una struttura dotata di ogni confort a due passi da Ponte Milvio in una zona centrale di Roma.Nonostante il particolare momento storico a livello globale e per lo Sport in generale, la Lazio apre la stagione partendo in quinta, investendo nel futuro dei propri atleti, in una location in cui i tesserati biancocelesti potranno giocare a rugby usufruendo di strutture e spazi che saranno interamente messi a disposizione della Società.Spazi dove i tanti appassionati, i genitori dei piccoli atleti e i tanti sostenitori del sodalizio biancoceleste potranno ritrovarsi accolti in un’oasi verde di otto ettari nella Zona Nord di Roma, e trascorrere in un piacevole relax, il loro tempo libero.La Lazio trasferirà al Flaminio Real tutte le attività Dall'Under 6 all'Under 16 con l'aggiunta del 2° XV.Il 1°XV e L'Under 18 continueranno invece a svolgere la propria attività presso il "CPO" Giulio Onesti.Appuntamento per il primo allenamento del Minirugby ,che aprirà il sipario sul centro e sulla nuova stagione, Sabato prossimo 12 Settembre alle ore 16:00 a Viale di Tor di Quinto 57 b.Alle Fiamme Oro lo stop alle attività di minirugby e giovanili è durato poco: già in campo dall'inizio di giugno: in rispetto di tutte le norme previste dai protocolli governativi e federali previsti per la ripresa delle attività sportive, lo staff di allenatori e preparatori delle Fiamme ogni giorno, ad orari differenziati, accolgono i ragazzi presso la caserma “Stefano Gelsomini”.L’inizio degli allenamenti, previsto per le 16, prevede l’arrivo in caserma degli atleti accompagnati in auto dai genitori (che poi lasciano la struttura per tutto il periodo dell’allenamento), la misurazione della temperatura da parte del “Covid manager” di turno e contestuale compilazione del modulo di autocertificazione, la percorrenza di un itinerario previsto nel rispetto del distanziamento sociale e un allenamento di circa 45 minuti. Ogni categoria ha a disposizione un’ora e mezza dall’accoglienza fino alla fine dell’allenamento, al termine della quale dovrà lasciare spazio alla categoria entrante.- Campo "Sasso D'Addeo", SENIORES, Strada Madonnina dei Cimini, snc -fraz. di San Martino Al Cimino, Viterbo - 3317449434 (Marco).Martedì e giovedì dalle 19:00 alle 21:00- Campo "Salamaro", U12/U10/U8/U6, Via Santa Maria in Silice, 5 -Viterbo - 3407764686 (Francesca).U12/U10 martedì e giovedì dalle 17:30 alle 19:00 – sabato dalle 16:00 alle 17:00U8/U6 martedì dalle 16:30 alle 17:30 – sabato dalle 15:00 alle 16:00OPEN DAY, Campo “Salamaro”, sabato 26 settembre 2020 dalle 15:00 alle18:00Durante il periodo di chiusura abbiamo aderito alle campagne #lontanimavicini e #andratuttobene pubblicando sui nostro social (Facebbok @tusciarugby e Instagram @asd_tusciarugby) numerosi video.Impianto sportivo di Canale Monterano - Campo sportivo Sabrina SciamannaVia Olmate snc, Canale Monterano (Roma)Dal 15 giugno al 30 agosto sul campo abbiamo organizzato un centro estivo dedicato ai bambini, ospitando in totale circa 60 ragazzini di eta compresa dai 3 ai 12 anni.Organizzeremo una serie di open day per 3 sabato consecutivi, quest'anno ci sarà anche una grossa novità, la collaborazione per quanto riguarda il mini rugby con l'Oriolo rugby con cui appunto abbiamo programmato queste 3 giornate (5, 12 e 19 settembre) alle ore 17.00. Ci auguriamo di partire il prima possibile anche con le squadre seniores, vi aspettiamo al campo. Informazioni 3346412391 Mariano VirgiliSeniores: Lunedi, giovedì e Venerdi alle ore 19,30Juniores: il mercoledì ore 16,30 ed il sabato ore 17,00ASD POL. ORIOLO SEZ.RUGBYCampo ALTIGERI ANACLETO, via Gianni Rodari, 5, Oriolo Romano (Vt) Referente: Roberto Canzanella 335 6115314OPEN DAY - 12 Settembre 2020 alle 17 – Due comuni limitrofi, due impianti a disposizione, due società affiliate, La Polisportiva Oriolo Sez. Rugby e la Asd Montevirginio Mini Rugby, quest’anno hanno deciso di unire le loro forze per collaborare insieme per una grande passione comune: il rugby. L’accordo è finalizzato all’attuazione della promozione e sviluppo del gioco del Rugby sul territorio tra comuni limitrofi, insieme si propongono di promuovere l’attività ludico-sportiva mediante progetti scuola, manifestazioni e partecipazione ad attività federale ufficiale e quant’altro per la promozione del gioco del Rugby.