Roma, rubava pezzi di auto d'epoca di lusso per rivenderli: business da 100mila euro, arrestato

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno denunciato per ricettazione un commerciante romano, 35enne, trovato in possesso di circa 100 parti di autovetture di lusso d'epoca, risultate rubate.



Dopo un controllo presso una società di smaltimento metalli in via della Magliana, i Carabinieri hanno rinvenuto, nascosti sotto cumuli di materiale di scarto, motori, componenti e parti meccaniche di autovetture di lusso, per la maggior parte di Porsche, che da accertamenti sono risultati essere stati rubati, la notte dello scorso 24 dicembre, da un'officina meccanica specializzata in restauri di auto d'epoca, situata tra Pisana e Ponte Galeria.



Tra i vari pezzi sequestrati anche un motore introvabile di una Porsche d'epoca (modello 356 pro A), particolarmente ricercato tra i collezionisti perché difficilmente reperibile sul mercato. Tutta la refurtiva recuperata dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, del valore complessivo di oltre 100.000 euro, è stata riconsegnata all'avente diritto, mentre il 35enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria.

