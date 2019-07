Roma, rubano il gatto della vicina mentre è in ferie: coppia a processo

Torna a casa dalle vacanze e non trova più la sua gatta del cuore. Pensava fosse fuggita di sua spontanea volontà o morta. Invece era nella nuova casa degli ex vicini che, nel corso di un trasloco, oltre ai mobili, avrebbero portato con loro anche la piccola «Sweet», una graziosa gatta grigia. Volevano accontentare la figlia di 7 anni che si era affezionata a quella micia dei vicini che ogni tanto faceva incursioni in casa loro, riposando sul divano domestico. Ora, moglie e marito, si ritrovano accusati per furto aggravato nel processo che si è aperto a piazzale Clodio di fronte al giudice monocratico. Secondo l'accusa, i due, entrambi 44enni, avrebbero «sottratto il gatto alla legittima proprietaria», mentendo all'affidataria che li accudiva in assenza della padrona.

«Abbiamo avuto il suo consenso», le loro parole. I fatti risalgono all'estate del 2017, quando la 47enne Nicoletta L. difesa dall'avvocato Lamberto Gazzoli e ammessa al processo come parte civile, va in vacanza. Ad occuparsi dei suoi animali, nella casa a Casal de' pazzi, è un'amica che da anni, in sua assenza, vigila sui suoi tre gattini: Chicco, il maschietto pauroso, poi Sweet e Cookie, le due sorelline di razza europea, che Nicoletta ha adottato dopo averle trovate abbandonate. I felini, vaccinati e regolarmente registrati, sono in mani sicure. «Sono come miei figli», dice la donna che, quando i vicini una notte di luglio le inviano un messaggio, chiedendo di poter prendere con loro la piccola Sweet: «nostra figlia si è affezionata«. La risposta di Nicoletta è netta: «Non portatela via». Ma quando la donna torna dalle vacanze Sweet non c'è più. I suoi sospetti cadono sugli ex vicini, ma la coppia nega: «Non l'abbiamo presa noi. I gatti spariscono. Forse è morta». La coppia ha cambiato casa e ha un nuovo gatto grigio, che però assicurano non è Sweet. Nicoletta non ci crede e insisiste. Contatta nuovamente il suo ex vicino, poi va a casa sua in zona Prati Fiscali. «Aprono la porta e una gatta razza europea fugge fuori: era la mia Sweet». E a quel punto scatta la denuncia.



