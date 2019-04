Roma, blitz della polizia nelle case popolari: denunciati per furto di energia elettrica

Segnalazioni, denunce, furti di vario tipo e ora i controlli. Il blitz è scattato nella mattinata di ieri con carabinieri della Stazione Roma Tomba di Nerone, agenti della Polizia di Stato del Commissariato “Flaminio Nuovo” e uomini della Polizia Locale 15° Gruppo Cassia. Il controllo è scaturito a seguito di alcune segnalazioni presso uno stabile di edilizia popolare in via Carlo Pirzio Biroli, zona Tomba di Nerone. Sono state ispezionate 25 unità abitative e identificate 40 persone. Nel corso dell’operazione, Polizia di Stato e Carabinieri hanno denunciato, per furto di energia elettrica, una cittadina cingalese di 39 anni che si era allacciata abusivamente ad una cabina di distribuzione dell’energia elettrica. Stessa situazione in altri 3 appartamenti, al momento disabitati, che sono stati messi in sicurezza grazie all’intervento dei tecnici della Società Areti, erogatrice della fornitura di energia elettrica. Due minorenni e una donna, in grave stato di indigenza, sono stati segnalati ai servizi sociali del XV Municipio. Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale hanno potuto accertare uno stato di gravi carenze igienico - sanitarie, per cui è stata inviata una segnalazione agli uffici della Asl e del municipio di zona: suppellettili e attrezzature per la cottura di alimenti erano in cattivo stato di conservazione, oltre alla presenza di sporcizia e rifiuti. Sono in corso ulteriori accertamenti in materia di edilizia. Durante i controlli, i poliziotti del Commissariato Flaminio Nuovo, hanno rintracciato un italiano responsabile di danneggiamento ai danni di un negozio avvenuto il 13 gennaio scorso, per il quale è stato denunciato.

