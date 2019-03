Roma, ruba registratore di cassa in negozio e scappa per le vie centro: preso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha approfittato del buio ed è riuscito a scassinare la saracinesca di un negozio di gastronomia in via della Scrofa, ma i rumori “anomali” hanno messo in allarme alcuni residenti della zona che hanno subito allertato il “112”. I carabinieri della Stazione Piazza Farnese sono intervenuti dopo pochi minuti e, sul posto hanno visto la saracinesca semi aperta e il cassetto del registratore staccato. Le immediate ricerche avviate dai militari per le vie limitrofe hanno consentito, in poco tempo, di intercettare il ladro, un 47enne di nazionalità romena, già noto alle forze dell’ordine, a pochi metri dall’attività commerciale, mentre si allontanava a piedi, con la refurtiva tra le mani. La perquisizione ha permesso di rinvenire e sequestrare gli arnesi atti usati per scassinare la serratura della serranda e di recuperare l’intero bottino, che i carabinieri hanno restituito al legittimo proprietario. Il ladro è stato portato in caserma, in attesa di essere sottoposto al rito direttissimo.