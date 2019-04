Porta Maggiore, ruba il portafogli a un uomo appena conosciuto: denunciata ventenne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Spiacevole avventura quella vissuta da un romano di 53 anni che si è visto derubato del portafogli da una giovane ragazza conosciuta poco prima. Dopo i primi convenevoli i due si erano intrattenuti a conversare all’interno della macchina dell’uomo fino a quando, dopo essersi scambiati i numeri di telefono, la donna lo abbracciava e si congedava in maniera alquanto frettolosa. Questo atteggiamento aveva lasciato basito e sospettoso l’uomo che da subito si era messo a controllare la sua giacca notando la mancanza del portafogli e delle carte di credito e da quest’ultime, poco dopo, risultavano effettuati anche dei prelievi di denaro. Da qui la denuncia al commissariato Porta Maggiore, diretto da Augusto Pallante. Solo l’esperienza e la determinatezza degli agenti che, attraverso svariati controlli e il monitoraggio dei social, ha permesso loro di entrare in possesso di una foto della giovane. Quest’ultima è stata poi riconosciuta e fermata da un poliziotto fuori servizio insieme ad altre volanti del medesimo commissariato. La ragazza di 20 anni, è stata poi accompagnata presso gli uffici di Polizia e denunciata per furto con destrezza ed indebito utilizzo di carte di credito