Roma, ruba birra da minimaket e aggredisce proprietario: arrestato 52enne

Prende una birra dal frigo di un minimarket e si allontana senza pagare. Il proprietario del negozio, un 55enne del Bangladesh, cerca di fermarlo ma viene colpito con calci e pugni. È successo nella serata di ieri, in un “negozio etnico” in via di Ponte Sisto. L'aggressore, un 52enne romano con precedenti, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Roma e ora dovrà rispondere delle accuse di rapina aggravata e lesioni personali.

Gli agenti sono intervenuti dopo aver sentito le urla della vittima, ma sono stati aggrediti anche loro dal 52enne, che è stato poi bloccato e ammanettato. L'uomo è stato condotto in caserma ed è ora in attesa del rito direttissimo, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

