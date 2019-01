Si rovescia con la barca in mare: muore un pescatore, salvo l'amico

Tragedia in mare a Torvaianica, vicino Roma. Un uomo di circa 60 anni è morto oggi a seguito di un incidente in mare. Lo rende noto la Capitaneria di porto di Roma Fiumicino. Alle 14 circa si è verificato, all'altezza del Lungomare delle Meduse, il ribaltamento a circa 250 metri dalla battigia di un natante da diporto con due persone a bordo.



L'unità, che procedeva lungo la costa, presumibilmente per il moto ondoso, si è rovesciata e i due occupanti si sono ritrovati in balia delle onde. Uno dei due, il più giovane, circa 30 anni, ha guadagnato la riva a nuoto e ha dato l'allarme; l'altro di 60 anni circa, in difficoltà, è stato portato a terra da un'imbarcazione appositamente intervenuta per la richiesta di soccorso del trentenne.



Sono intervenuti sul posto il personale della Guardia Costiera di Torvajanica, i Carabinieri di Pomezia e il personale del 118. Nonostante l'intervento del personale medico del 118, è stato constatato il decesso dell'uomo di circa 60 anni.

