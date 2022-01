Lunedì 3 Gennaio 2022, 08:20 - Ultimo aggiornamento: 08:55

Velletri in lutto per la prematura scomparsa della guerriera contro la violenza di genere, Romina Trenta, 46 anni, assessore al Bilancio e alla Cultura del Comune castellano, eletta consigliere comunale del Pd nel 2008. La donna lascia un figlio, il marito e i suoi cari che l'anno assistita fino a che un male incurabile l'ha strappata alla vita. È morta al Policlinico di Tor Vergata, era malata da tempo. La sua assenza in Aula consiliare, da oltre un anno e mezzo, è stato un triste campanello d'allarme culminato nella notizia più brutta: «Romina era straordinaria - dice il sindaco Orlando Pocci - la comunità si stringe intorno al dolore della famiglia, insieme sapremo onorare il suo ricordo». Cordoglio dal mondo della politica con tantissimi messaggi arrivati ai familiari.

Non è mancata la vicinanza di una amica, la capogruppo della Lista Civica Zingaretti al consiglio regionale del Lazio Marta Bonafoni: «Tante cose mi accomunavano a Romina - ricorda - in particolare l'impegno contro la violenza di genere e per i diritti delle donne, tra le battaglie a lei più care. La sua brillante intelligenza e sensibilità ci mancheranno, come mancheranno alla sua famiglia e all'intera comunità veliterna, a cui mi stringo in questo momento di dolore».

Un messaggio è arrivato anche dal sindaco di Roma e della Città Metropolitana Roberto Gualtieri: «La città - ha detto - perde un'amministratrice preparata e dedita al suo lavoro per Velletri che ha portato avanti con impegno e passione fino all'ultimo. Alla sua famiglia e a tutta la comunità veliterna vanno le mie più sentite condoglianze». Un altro amico l'ha salutata: «Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Romina Trenta - dice l'assessore alla Mobilità capitolina Eugenio Patanè - assessore capace e competente del Comune di Velletri, ma prima di tutto un'amica. Romina era una donna che ha fatto dell'impegno civico e del senso delle istituzioni la propria vita. Era una guerriera che ha combattuto come una leonessa anche contro un terribile male fino a che ha potuto. Rivendichiamo le tante battaglie fatte insieme e vinte, non ti dimenticheremo. Un grande abbraccio al marito Vladimir e a suo figlio».