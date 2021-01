Ladri nell'asilo nido della Romanina, sorpresi e arrestati

Erano entrati per rubare nell'asilo nido della Romanina. Due somali di 20 e 30 anni sono stati arrestati nella tarda serata di ieri a Roma per concorso in furto aggravato. Gli agenti dei commissariati Romanina e Tuacolana sono accorsi nell'asilo gestito dalla cooperativa Santissimi Pietro e Paolo in via Francesco Antolisei dove era scattato l'allarme. I due stranieri erano ancora all'interno quando sono stati bloccati e arrestati. Avevano diversi oggetti utili per forzare serrature.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA