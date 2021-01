L’orientamento del Campidoglio, al momento, è di prolungare fino a fine mese l’apertura delle zone a traffico limitato della Capitale, che attualmente scade venerdì prossimo. Ma le pressioni dei commercianti del centro storico colpiti dalla crisi, oltre al perdurante utilizzo dello smart working in tanti uffici pubblici e aziende del cuore della Città eterna, stanno ammorbidendo la posizione di chi, all’interno dell’amministrazione comunale, vorrebbe al più presto riaccendere i varchi elettronici. Con la corrente “aperturista”, guidata dall’assessore alle attività produttive, Carlo Cafarotti, che ora spinge per lasciare libera circolazione nella Ztl fino al termine dell’emergenza Covid.

Il monitoraggio

Decisivo, a questo proposito, sarà l’impatto che avrà sul traffico la riapertura delle scuole superiori alla didattica in presenza, ora slittata a lunedì 18. «Stiamo analizzando i dati delle entrate ai varchi e il traffico - ha detto l’assessore capitolino alla mobilità, Pietro Calabrese, in un’intervista al Messaggero - In base a questi numeri faremo una valutazione per capire l’assetto migliore e conciliare tutte le esigenze». L’ordinanza della sindaca, che dispone l’apertura della Ztl, scade il 15. Come anticipato da Cafarotti sarà prorogata al 31 gennaio, ma se la situazione non dovesse migliorare potrebbe protrarsi ancora più in là, fino alla fine dell’inverno. «Ovviamente prenderemo la decisione anche in base al perdurare dello stato dell’emergenza - ha ricordato Calabrese - Dovremo tener conto del nuovo assetto cittadino, dopo le festività natalizie, e del rientro a scuola». Proprio il ritorno degli studenti delle superiori tra i banchi, dal 18 in poi, sarà il vero test per decidere cosa fare in seguito, con il Campidoglio che vuole contemperare le esigenze della mobilità cittadina con la tenuta del trasporto pubblico. Se la circolazione nel centro cittadino reggerà il colpo - con particolare attenzione per i mezzi pubblici - le telecamere della Ztl potrebbero restare spente anche a febbraio.

Le svendite

Martedì, intanto, inizierà ufficialmente la stagione dei saldi invernali anche nel Lazio, ultima regione italiana a dare il via alle vendite promozionali. L’ufficio Studi di Confcommercio stima in media 254 euro di spesa media, 70 euro in meno dello scorso anno. Per i commercianti può essere un’occasione per recuperare parte delle perdite accumulate negli ultimi mesi, anche se nella categoria prevale lo scetticismo. Ma andrà valutato, anche in ottica Ztl, l’impatto del periodo delle svendite - ulteriori restrizioni permettendo - sul traffico delle aree commerciali della Capitale, e in particolare del centro storico.

