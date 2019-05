“Guerra agli zozzoni”: la Raggi denuncia su Facebook cittadino che getta ogni tipo di rifiuti nella differenziata Video

Guerra agli

zozzoni

Le segnalazioni si possono inviare a pics.polizialocale@comune.roma.it

uovo post della sindaca Virginia Raggi che su Facebook ha pubblicato un video in cui si vede una persona che da un camion butta materiale indifferenziato nei cassonetti.«Ecco l'ennesimo zozzone beccato in zona Talenti a Montesacro alto, a nord della città. Sacchi di materiale indifferenziato - scrive Raggi - buttati con disinvoltura nei cassonetti per la raccolta differenziata. La segnalazione ci è arrivata tramite un video inviato da un cittadino ed è stata già inviata agli organi competenti per la dovuta sanzione. Ringrazio, e non smetterò mai di farlo, "il cittadino onesto" che non è rimasto indifferente di fronte a questo zozzone e al suo comportamento incivile che danneggia tutte le persone oneste. Lo ringrazio per aver avuto il coraggio di girare il video e di denunciare l'accaduto. Continuate ad inviarci le vostre segnalazioni, noi continueremo ad individuare e multare questi incivili. A Roma non c'è più spazio per gli zozzoni, lo chiede la maggioranza dei romani».