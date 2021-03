Roma zona rossa, ultimo weekend in giallo: domenica senz'auto e rischio pioggia

Quella del 14 marzo sarà l'ultima (per ameno due settimane) domenica del Lazio in zona gialla. E sarà una domenicacon il blocco del traffico. Questo significa che non si potrà circolare nella fascia verde dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30. Resteranno fermi i veicoli diesel Euro 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e anche le auto benzina fino ad Euro 5. Posso invece muoversi senza problemi le auto benzina Euro 6, le auto elettriche, ibride, a metano, Gpl o bifuel, le auto dei car sharing e dei car pooling, quelle adibite a servizi polizia e sicurezza, manutenzione e di pubblica utilità in generale, i ciclomotori a quattro tempi Euro 2 e successivi, i motocicli a quattro tempi Euro 3 (e successivi).

Sabato bel tempo, domenica prevista pioggia

Il Lazio diventerà zona rossa da lunedì 15 marzo. Quindi questo weekend sarà ancora possibile andare fuori dal proprio comune; ma non raggiungere altre regioni, se non per comprovati motivi (come di salute e lavoro). Diverse le destinazioni che si possono scegliere: da una gita fuori porta in uno dei borghi laziali oppure laghi o mare per una passeggiata. Anche i diversi parchi naturali possono essere un'opzione possibile. Però è bene sempre dare prima uno sguardo alle previsione atmosferiche: da cui risulta sole per la giornata di sabato e pioggia per la domenica.

