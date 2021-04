Prima Porta: Zingaretti inaugura la nuova area verde nel complesso Ater

A Prima Porta, questa mattina, è stato tagliato il nastro inaugurale della nuova area verde con parco giochi nel complesso Ater, l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale del Comune di Roma, in via Treviolo. Ad impugnare le forbici il presidente Nicola Zingaretti, l’assessore regionale alle Politiche abitative, Massimiliano Valeriani, il commissario di Ater Roma Eriprando Guerritore e il direttore Andrea Napoletano. Il giardino è stato riqualificato con un investimento regionale di circa 100mila euro. L’opera rientra nel progetto di 10 nuovi playground che la regione Lazio sta realizzando nei complessi di edilizia pubblica nella periferia di Roma grazie a un finanziamento di oltre un milione di euro per la «riqualificazione delle aree verdi nelle periferie della Capitale» specifica Massimiliano Valeriani, assessore regionale alle Politiche abitative. Al playground seguiranno lavori di manutenzione in tutto il complesso che farà anche parte del 110%.

APPROFONDIMENTI FROSINONE Frosinone, resta chiuso il Giardino dei 5 sensi. L'opposizione... ROMA Ostia, pineta delle Acque Rosse: siringhe e droga dove giocano i... QUARTIERI Frosinone, impianti e parco nel degrado a Selva Piana. I residenti:... LATINA PAY Vele e Icos, il futuro sarà green

Aree giochi, alberi e messa in sicurezza per i lotti Ater 46 e 47

All’interno dello spazio ludico si è provveduto alla sistemazione del verde, all’allestimento di panchine, altalene e giochi per bambini, all’installazione di un impianto di illuminazione e al rifacimento della recinzione e dei camminamenti interni. Installata anche una nuova fontanella e un nuovo gazebo, oltre alla ristrutturazione di quello già presente. La gestione della nuova area verde attrezzata sarà poi affidata alla cura e alla manutenzione di un comitato locale, secondo quanto prevede la recente legge regionale sull’uso dei beni comuni. «Oggi restituiamo agli abitanti del quartiere uno spazio verde sottratto all'incuria e al degrado con l’obiettivo di favorire anche progetti di inclusione sociale e di condivisione degli interventi di valorizzazione dei beni comuni per migliorare il decoro urbano e la qualità della vita dei residenti», le parole di Nicola Zingaretti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA