Roma capitale delle voragini, 100 solo nel 2019: ecco i quartieri più a rischio

Ben 100 voragini a Roma solo nel 2019: per avere un termine di paragone, Napoli (città sotterranea per eccellenza) nello stesso anno di voragini ne ha avute appena 20. E poi il record, registrato dalla Città Eterna, di 175 voragini nel 2018, «record europeo e forse mondiale» che fa di Roma la «Capitale delle Voragini». Così Stefania Nisio, geologo dell'Ispra, a margine del convegno dedicato a voragini e cavità sotterranee in corso a Roma e organizzato da Ispra, Sigea e Società geografica Italiana.

Sebbene per Roma sia stata realizzata una prima mappatura de fenomeno (che però raccoglie il 30% circa delle cavità mentre molte restano ancora sconosciute) quello che è certo è che «la parte più sensibile è Roma est, dove anticamente venivano cavati i materiali», dice la Nisio. I quartieri più a rischio? Appio Latino, Tuscolano, Prenestino, Tiburtino e Quadraro, «zona particolarmente sensibile».

