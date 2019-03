Lungotevere Arnaldo Da Brescia e ponte Nenni tirati a lucido dai volontari: «Una grande soddisfazione»

I ciclamini nelle aree verdi di lungotevere Arnaldo Da Brescia. E ponte Nenni tirato a lucido anche nelle sue vetrate imbrattate da scritte. Suonano quasi come domestiche pulizie pasquali, ma valgono in realtà di più. Perché il lifting dell'area è stato curato da cittadini volontari, per amor di città, e a proprie spese, per l'abbellire e riportare a decoro un luogo pubblico, un bene di tutti. Non poteva essere miglior sabato, così dal sapore primaverile. «Siamo molto soddisfatti», racconta Francesco Napoletano, presidente nazionale Decoro urbano dell'Anta, associazione per la tutela dell'ambiente che conta 75mila iscritti a livello nazionale. L'Anta ha adottato il verde di ponte Nenni e lungotevere Arnaldo Da Brescia e insiema ai Retake ha iniziato proprio la pulizia del ponte, a partire dalle vetrate imbrattate dalle scritte. «Ora guardare il ponte è un piacere - sottolinea Napoletano - Siamo riusciti a coinvolgere l'Atac che in un paio di giorni ha ripulito le vetrate dalle scritte, anche se alcune purtroppo non si riescono a togliere. Restano alcune scritte sul muro vicino alla chiesa, che andrebbero a questo punto intonacate: durante il sopralluogo di questa mattina è uscito il parrco, l'abbiamo coinvolto e anche sui si è impegnato ad aiutare».



L'associazione ha anche ridipinto il cancello per l'entrata allo Scalo del Pineto: «E' stato di grande soddisfazione vedere le persone fermarsi e proporsi per dare una mano. L'effetto emulazione è sicuramente positivo. Vedere ogni tanto che c'è una buona Roma fa piacere. Sarebbe bello, come auspicio, che anche i condomini della zona partecipassero. In quest'ultima pulizia abbiamo riempito due grandi sacchi di bottiglie di birra abbandonate nelle aree verdi del lungotevere, quattro paia di scarpe e tessere di cittadini stranieri con tutta probabilità rubate».

