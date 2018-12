Roma, volontari bonificano il parcheggio della stazione Anagnina

Una discarica a cielo aperto nel parcheggio vicino alla stazione Anagnina. C'è voluto l'intervento dei volontari per pulire tutta l'area. «Questa mattina ci siamo attivati per bonificare il parcheggio a lungo termine presso la stazione Anagnina ormai ridotto ad una grande discarica a cielo aperto, sotto gli occhi e i piedi di centinaia di pendolari che lo utilizzano ogni giorno ma soprattutto di migliaia di turisti in visita a Roma», racconta Leo Marrani presidente dell'associazione Pics gruppo di Protezione Civile Roma. «Come prima cosa - aggiunge - abbiamo pulito il tratto di pista ciclabile che porta alla metropolitana, a seguire abbiamo rimosso dalle aree verdi centinaia di bottiglie e lattine vuote di birra e di bibite, imbustato immondizie di ogni genere e fogliame. È una missione imponente che possiamo portare a termine grazie ai nostri associati, tecnicamente e professionalmente capaci ad operare in situazioni come questa che hanno accettato di operare in queste giornate di festività in quanto il parcheggio è quasi deserto. La bonifica proseguirà nei prossimi giorni (circa una settimana) ed al termine finalmente si potrà parcheggiare come in altri paesi civili».

