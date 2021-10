Mercoledì 20 Ottobre 2021, 00:03

Caos corse soppresse sulla ferrovia Roma-Nord che da Rignano, Morlupo Castelnuovo, Riano e Sacrofano raggiunge piazzale Flaminio. Pendolari e studenti abbandonati a se stessi con soppressioni di corse che arrivano a settanta al giorno. I pendolari sono costretti a raggiungere le stazioni intermedie con la macchina a causa dell’endemica mancanza di adeguati treni extraurbani. E c’è anche il problema di parcheggi. Quello di Montebello è insufficiente ad accogliere tutte le auto: i viaggiatori sono costretti a parcheggiare la macchina dove capita, e arrivano le multe. Non è stato comunicato ufficialmente da Atac che gestisce la linea, il motivo della soppressione delle corse che genera un massiccio ridimensionamento del servizio: quello che trapela, anche attraverso fonti sindacali, è che gli autisti sono impegnati, a turno, in corsi di aggiornamento, quindi la forza lavoro dell’azienda sulla Roma-Viterbo è ridotta al lumicino.

COMUNICAZIONI ERRATE

Come se non bastasse c’è caos anche sulla comunicazione degli orari. Nei comunicati Atac appaiono soppressi gli stessi treni che da un’altra parte figurano regolarmente in partenza. Qual è la verità? Il treno, parte o non parte? E si stratta di corse delle ore di punta, quelli che la sera riportano a casa i pendolari. «Abbiamo chiesto ad Atac e Regione di darci spiegazioni – dice Fabrizio Bonanni del Comitato pendolari – ma non abbiamo avuto nessuna risposta». E le scene di treni stracolmi, assembramenti alle stazioni e all’interno dei vagoni, si ripetono da settimane. «Sui treni – dicono i passeggeri - è come se le regole non esistessero. Siamo accalcati l’uno contro l’altro alla stazione di partenza da Roma, altro che distanziamento».

«La notizia tragica – dice ancora Bonanni – è che i disagi dovrebbe continuare fino a dicembre. L’osservatorio dei sindaci non si riunisce da mesi, i pendolari sono lasciati soli, e anche noi del Comitato siamo stanchi, non possiamo fare tutto da soli». A gennaio del 2022 Astral e Cotral dovrebbero subentrare ad Atac, cui scadrà il contratto di servizio. Ci sarà da lavorare sull’immediato, anche su treni vecchi e inadeguati, oltre che su un servizio che a questo punto sarà tutto da riorganizzare.