15 Maggio 2021

di Flaminia

(Lettura 3 minuti)







Una mattinata da bollino rosso per i pendolari della ferrovia Roma-Viterbo: prima per un blocco sulla linea per un grave incidente alla stazione Tiburtina. Poi ancora una sospensione per un guasto elettrico alla stazione Euclide. Il risultato? Passeggeri bloccati e ritardi accumulati per ore. Il primo stop è stato necessario non appena è scattato l’allarme per un uomo investito al binario 7 della stazione Tiburtina. Il convoglio era in arrivo da Viterbo e diretto alla stazione Termini e quindi a Fiumicino.

Roma Termini, centinaia di passeggeri bloccati nei treni: cadavere sui binari della Tiburtina. Un uomo si è lanciato dal cavalcavia

«Si è trattato di un gesto volontario, l’uomo si è gettato dal cavalcavia sui binari» hanno confermato gli agenti della Polfer che hanno identificato l’uomo, un senza fissa dimora, poche ore dopo. Per consentire ai vigili del Fuoco di procedere con il recupero della salma, è stata sospesa la linea per circa due ore. «Siamo rimasti bloccati sul treno per oltre 50 minuti senza sapere cosa fare» racconta Pino Feliciani, un pendolare. Poi la circolazione ha ripreso ma molto lentamente. I treni infatti sono stati deviati. Ma i ritardi sono stati inevitabili. Disagi anche per chi era in transito alla stazione Tiburtina: «Alle 9.30 le banchine erano piene di passeggeri in attesa, un inferno» racconta un altro pendolare. Per quanto riguarda la circolazione sulla linea, si sono registrati ritardi fino a un’ora per tutta la mattinata. Alla fine, come comunica Rfi - Rete ferroviaria italiana che ha in gestione anche la Roma - Viterbo - sono stati 27 i treni dell’Alta velocità rallentati, 6 Intercity e 10 Regionali, 2 Regionali sono stati cancellati e 15 limitati nel percorso.

LINEA SOSPESA

Ma disagi e rallentamenti si sono registrati anche per il servizio urbano della ferrovia Roma - Viterbo. Alla stazione Euclide, ai Parioli, l’allarme è scattato intorno alle 11 quando alcuni passeggeri hanno notato il fumo all’altezza della centralina. I pompieri sono intervenuti per spegnere il principio di incendio mentre la linea è stata interrotta nel tratto Flaminio-Montebello. Per circa 50 minuti ai treni è stato vietato il passaggio. Il tempo necessario degli interventi di messa in sicurezza.

Con una nota Atac ha informato che: «La linea è stata interrotta per circa 50 minuti a causa di un guasto a un treno, con presenza di fumo, alla stazione Euclide. Atac ha immediatamente evacuato il convoglio».

I PRECEDENTI

Nessuno è rimasto ferito o intossicato però la rabbia dei passeggeri si è accesa ancora: «Da settimane - racconta Federica, una pendolare - sulla linea si registrano rallentamenti e cancellazioni dell’ultimo minuto. Poi attivano bus sostitutivi e navette che sono sempre piene di gente. Quindi viaggiamo anche con la paura di contagiarci perché è impossibile mantenere le distanze di sicurezza. Un inferno».

La scorsa settimana infatti - la mattina del 7 maggio - l’ennesimo stop al servizio si era reso necessario a causa della caduta di alcuni tubi e calcinacci dalla volta della galleria tra Piazzale Flaminio e Piazza Euclide. «Oggi hanno toccato il fondo - scrive Vittoria, sulla pagina Facebook dei pendolari “Ferrovia Roma Nord”- mezz’ora di attesa per la navetta che ci porta ad Acqua Acetosa. Inutile dire che stiamo nell’ autobus come le sardine».

In quel caso insieme alle polemiche per i disagi, si sono scatenate anche le proteste per la sicurezza: «Siamo stati fortunati - scrive Elisabetta - perché al momento del crollo non c’era sotto un convoglio. Ma non avrebbero dovuto avvertire dei lavori che stavano eseguendo?».