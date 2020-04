«Aiuto mi ammazza». Botte e urla alla madre anziana per rubarle i soldi: arrestato 22enne romano

Ieri gli agenti del commissariato Viminale hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia , aggravato, in danno della madre 63 enne, resistenza a Pubblico ufficiale e tentata estorsione continuata P.A., romani di 22 anni. le aggressioni sono iniziate nel novembre 2019, quando i poliziotti sono intervenuti in via Gioberti, richiamati dalle urla della donna che, dalla finestra di casa, urlava disperata chiedendo aiuto perchè il proprio figlio stava dando in escandescenza. I poliziotti, allora, hanno cercato di calmare il ragazzo.Accompagnato negli uffici di Polizia il giovane è stato indagato e, a dicembre 2019, ha ricevuto un provvedimento di ammonimento. IIl 6 aprile scorso la madre si è recata, ancora una volta, in commissariato, disperata, temendo per la propria vita. In quella circostanza ha sporto denuncia nei confronti del figlio perchè, ormai esausta, oltre ad elencare le violenze verbali e le continue botte subite dal figlio, ha riferito che di aver sopportato anche insistenti e gravi minacce, anche di morte, per ottenere soldi. Spaventata, ha raccontato di essere riuscita a scappare di casa mentre il figlio la aggrediva, Il 22enne è stato accompagnato in carcere.