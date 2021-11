Roma, la segue e la molesta per un mese anche davanti alla figlia minorenne: arrestato pachistano a Torpignattara

La persequitava e la molestava seguendola da circa un mese, anche davanti alla figlia minorenne. Per questo i carabinieri della stazione di Roma Torpignattara hanno arrestato un cittadino pachistano di 28 anni. La vittima è una donna italiana di 40 anni che l'altro giorno ha trovato la forza di chiamare i carabinieri e denunciare tutto.

Si trovava in via di Torpignattara, altezza incrocio con via Francesco Baracca, quando l'uomo ha nuovamente importunata, seguendola mentre rincasava. I carabinieri lo hanno bloccato e arrestato per atti persecutori. La vittima ha riferito che l'uomo aveva avuto atteggiamenti anche la sera prima e nel corso della mattinata, compiendo atti osceni in sua presenza. E' stato arrestato con l'accusa di atti persecutori.