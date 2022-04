Sabato 23 Aprile 2022, 22:51 - Ultimo aggiornamento: 23:12

L’hanno trovata stesa a terra in una pozza di sangue: l’allarme in una delle palazzine di via Carlo Tenca, a Casal Bruciato, è scattato ieri mattina poco dopo le 11. La vittima, Antonia L. di 79 anni, non rispondeva alle telefonate insistenti della figlia. Così la donna ha deciso di andare a controllare in casa della mamma. Una volta aperta la porta di casa però, l’orrenda scoperta. I sanitari del 118 arrivati poco dopo sul posto, hanno stabilizzato l’anziana poi trasportata in codice rosso al pronto soccorso del policlinico Umberto I. I medici hanno confermato le lesioni al volto e alla testa, ferite giudicate «compatibili con un’arma contundente». Gli agenti del vicino distretto di polizia sono ora incaricati delle indagini. La pista seguita dagli investigatori è una tentata truffa finita in tragedia. Il sospetto è che la donna, abbia aperto la porta ai suoi aggressori finendo nella trappola dei finiti tecnici dell’Italgas.

I TESTIMONI

I banditi si presentano come tecnici, spesso indossano addirittura le divise blu. Con la scusa di controllare il contatore del gas, convincono la vittima a farsi aprire la porta. Una volta dentro casa, il gioco è fatto: rubano quello che trovano e poi scappano via. La 79enne potrebbe essere finita proprio nella rete dei finti tecnici dell’Italgas. I poliziotti per tutta la giornata di ieri hanno ascoltato vicini e residenti a caccia di indizi per ricostruire il quadro in cui si è consumata la tragedia. Il sospetto appunto, è che si tratti dell’ennesimo colpo messo a segno da una banda di malviventi. Un sospetto alimentato da alcune testimonianze già raccolte: «Abbiamo sentito delle voci - avrebbero riferito alcuni residenti agli agenti - hanno bussato a più appartamenti dicendo di dover fare dei controlli». È la traccia che stanno seguendo in queste ore i poliziotti. Nelle prossime ore, gli investigatori procederanno con la visione delle telecamere di video sorveglianza della zona. La palazzina non è dotata di un sistema di sicurezza ma i poliziotti stanno controllando la strada dove si è consumata la tragedia. Non è escluso che gli occhi elettronici di un negozio o di un esercizio commerciale, possano aver ripreso eventuali sospetti. In un fotogramma dunque, potrebbe esserci la soluzione del caso.

L’IMPENNATA DI CASI

Un sistema, quelle delle finte truffe agli anziani, ben congegnato. Tanto che Questura e carabinieri hanno alzato il livello di attenzione e di controllo a tutela degli anziani. La polizia ha attivato delle squadre ad hoc e programmato incontri nelle scuole e nelle parrocchie di quartiere per allertare non solo gli anziani ma anche le loro famiglie. Secondo gli ultimi dati registrati dalle forze dell’ordine infatti, i raggiri nell’ultimo trimestre sono triplicati rispetto allo scorso anno. Intanto proseguono le indagini a Casal Bruciato: «In casa, almeno per il momento, non risulta essere stato rubato nulla e gli arredi al nostro arrivo erano in ordine. Se qualcuno è entrato, ha agito in fretta» spiegano i poliziotti che precisano: «Non escludiamo che possa essere stato disturbato». Nei prossimi giorni verrà eseguita una seconda ispezione nell’appartamento: gli agenti procederanno con i rilievi di impronte tracce.

Mentre le condizioni dell’anziana restano critiche. Una volta sottoposta a un delicato intervento chirurgico, è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva del policlinico Umberto I.