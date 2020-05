Roma, incendio nella notte a Villa Pamphili: distrutto Vivi Bistrot. L'ombra del racket

Le fiamme si sono propagate in pochi minuti poco dopo l'una di notte: il fuoco ha distrutto il Vivi Bistrot, il locale all'interno di Villa Pamphili, da sempre meta di giovani e famiglie. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco con quattro autobotti per riuscire e spegnere l'incendio. Secondo i primi accertamenti, l'incendio potrebbe essere di natura dolosa. Per Lorenzo Marinone, consigliere del municipio XII, «sono necessarie le telecamere di sorveglianza all'interno dell'enorme parco. Il lavoro di vigilanza notturna attivato dalle forze dell'ordine è encomiabile, ma non basta per tutelare l'enorme patrimonio».

Ultimo aggiornamento: 11:50

