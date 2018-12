Roma, scatta foto in un'area sotto sequestro penale a Villa Pamphili e le mette su Facebook: denunciato

Aveva violato i sigilli di un'area sottoposta a sequestro penale per effettuare alcune fotografie: il responsabile, un cittadino romano di 59 anni, è stato denunciato all'autorità giudiziaria dalla polizia locale di Roma capitale. L'attività di indagine degli agenti del gruppo XII Monteverde è partita dopo la scoperta di alcune fotografie pubblicate su Facebook che ritraevano alcuni luoghi del Parco di Villa Pamphili non accessibili al pubblico, in quanto appartenenti a un'area sottoposta a sequestro penale. Gli agenti, riconoscendo il sito oggetto della misura giudiziaria, hanno avviato gli accertamenti necessari per individuare l'artefice della pubblicazione. Una volta rintracciato, A.P., cittadino romano di 59 anni, è stato convocato presso gli uffici di via di Donna Olimpia e in quella sede ammetteva di essere, oltrechè il responsabile del post, l'autore degli scatti fotografici. Il cinquantanovenne è stato denunciato all'autorità giudiziaria con l'accusa di violazione dei sigilli. (Rer)

© RIPRODUZIONE RISERVATA