Roma, Villa Borghese armato di ascia aggredisce un passante

Aveva scelto di vivere all’interno di Villa Borghese Roma e andava in giro a minacciare i passanti estraendo un’ ascia. Un’arma micidiale il cui possesso, illegale, è ancora oggetto d’indagine. È capitato venerdì mattina, quando un romano, sulla cinquantina, stava camminando lungo via San Paolo del Brasile, costeggiando la villa. Ecco che gli ha ostacolato il cammino un giovane di colore che ha estratto l’ ascia con la quale l’ha minacciato. Poi, non contento, ha dato un ulteriore prova di forza: ha piantato la lama in un pino. Il passante, terrorizzato, è fuggito ma, invece, di fare finta di nulla, di dimenticarsi dello spiacevole episodio, ha cercato dei carabinieri che stavano pattugliando la zona e gli ha segnalato che in pieno giorno, a Villa Borghese, si agitava un violento che brandiva un’ascia come se quel territorio fosse suo.Che i militari della stazione Vittorio Veneto e quelli del Reggimento Lazio si sono messi in azione tenendo conto della descrizione fornita dalla vittima. Così, poco distante dal Galoppatoio, hanno visto un ragazzo che corrispondeva all’identikit. Il giovane è stato identificato come un cittadino eritreo di 30 anni. L’hanno perquisito e dietro la schiena, coperta da un giaccone, è stata trovata l’ ascia. Il possessore ha minimizzato, non dicendo il perché girava con un’arma bianca così pericolosa. I militari hanno accertato che il fermato ha precedenti penali, e che avrebbe dovuto rispettare il divieto di recarsi a Roma dove già era stato sorpreso come senza fissa dimora e allontanato. I carabinieri dopo un’informativa mandata al magistrato hanno denunciato a piede libero lo straniero per porto illegale di arma e per non avere rispettato il divieto di tornare nella Capitale. Non è escluso che il magistrato possa decidere in un secondo momento l’arresto della persona fermata con l’accetta. Intanto, i militari hanno sequestrato l’arma bianca e stanno indagando per verificare se la persona denunciata possa avere fatto delle rapine nei giorni scorsi.