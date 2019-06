Roma, tenta di sgozzare l’ex compagna in strada a Vigna Stelluti: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È durata poche ore la fuga di un 54enne romeno che, ieri pomeriggio, aveva teso un vero e proprio agguato alla sua ex compagna in via di Vigna Stelluti, zona Villa Clara. I carabinieri della Stazione Flaminia lo hanno rintracciato in corso di Francia e lo hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto per tentato omicidio. L’uomo, senza occupazione e con precedenti, ritornato irregolarmente nel territorio nazionale nonostante il divieto fino al 2024 emesso dal Prefetto di Roma, ha aggredito alle spalle la sua ex compagna, connazionale di 53 anni, tentando prima di strangolarla e poi di tagliarle la gola con un coltello. La reazione disperata della vittima, che è riuscita a schivare parzialmente i colpi, ha causato una profonda ferita al volto, all’altezza del naso. La storia tra i due era terminata da più di 5 anni, ma lui non voleva arrendersi. Dopo la violenta aggressione è fuggito mentre la donna è stata soccorsa e trasportata al policlinico Gemelli dove è stata medicata con una prognosi di 21 giorni.Le ricerche portate avanti dai carabinieri, che hanno sentito la donna e raccolto le informazioni utili, hanno portato ad individuare l’aguzzino a notte fonda nella zona di corso Francia, mentre stava tentando di salire a bordo di un autobus che lo avrebbe portato fuori Roma. Il 54enne è stato subito riconosciuto dai militari che lo avevano già arrestato due volte in passato per episodi violenti nei confronti della donna e già anche accompagnato presso il centro di permanenza temporaneo di Potenza da dove era stato anche rimpatriato a Bucarest. Ora per essersi reintrodotto illegalmente in Italia dovrà anche rispondere della violazione delle leggi sull’immigrazione. L’arrestato è stato portato in carcere a Regina Coeli, in attesa dell’udienza di convalida.